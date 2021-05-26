صندوق «الزراعية» يطلق خدمة مصرفية الكترونية لتنفيذ العمليات البنكية

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جاء ذلك خلال لقاء مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي، المدير العام لإدارة السيولة العالمية والنقد في بنك ساب يوسف الرقيبة، بحضور نائب مدير عام الصندوق لقطاع المالية سليمان الدويش، والنائب لقطاع تقنية المعلومات محمد الضويان، وعدد من المسؤولين.
وتأتي هذه الخدمة المصرفية الالكترونية ضمن استراتيجية الصندوق في التحول الالكتروني وإنجاز التعاملات والصرف بشكل الكتروني مؤتمت، سهل وسريع، وكذلك انطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تهيئة بيئة عمل الكترونية شاملة من خلال التحول الرقمي وزيادة خدمات التكامل الرقمي الآمن والفعال بين الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
وتهدف خدمة الربط المباشر بين الصندوق والبنك إلى زيادة فاعلية حماية التعاملات المالية باستخدام أحدث تقنيات التشفير، والتكامل الرقمي مع البنك دعما لمبادرة المملكة للتحول الرقمي، وكذلك المبادرة وريادة استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي، نحو تحقيق التعاملات المالية في فضاء سيبراني آمن.
ويسهم نظام الربط المباشر المتكامل للصندوق مع البنك من خلال خدمة B2B في إجراء العمليات المصرفية والحوالات بأعلى معايير الأمان الدولية مما يقلل من مخاطر الاحتيال والقرصنة المالية.
يذكر أن التصديق الرقمي عبارة عن منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة فهو منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من الاحتيال والقرصنة، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية، ويعد صندوق التنمية الزراعية من الجهات المعتمدة من المركز الوطني للتصديق الرقمي كمقدم خدمات تصديق رقمي.
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