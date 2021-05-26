شكرا لقرائتكم خبر التجارة تحث المسجلين في «معروف» لإصدار وثيقة العمل الحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت وزارة التجارة المسجلين في منصة «معروف»، الذين ليس لديهم سجلات تجارية، على إصدار وثيقة العمل الحر الكترونيا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت وزارة التجارة ضرورة قيام الممارسين للتجارة الالكترونية المسجلين في منصة «معروف» الالكترونية، ممن ليس لديهم سجلات تجارية، بإصدار وثيقة العمل الحر المجانية الكترونيا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتعزيز موثوقية تعاملات التجارة الالكترونية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر تصدر مجانا، وتهدف إلى توثيق الأعمال والاستفادة من المميزات والخدمات، ولا يترتب على إصدارها أي تبعات على برنامج الدعم.

وأضافت أن وثيقة العمل الحر تمنح مزايا للحاصلين عليها، أبرزها: فتح حساب بنكي «تجاري»، والاستفادة من برامج التسويق والتمويل «عبر بنك التنمية الاجتماعية»، والاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه يمكن إصدارها بشكل الكتروني من خلال:‏ https://freelance.sa/ecommerce.

ويأتي ذلك في إطار تكامل الجهود بين الوزارتين، وتوفير خيارات أوسع لممارسي التجارة الالكترونية للاستفادة من الخدمات المقدمة من الوزارتين.

مزايا وثيقة العمل الحر:

