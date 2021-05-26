مشروع لتحفيز الوسطاء العقاريين على تسويق المشاريع الصغيرة على الخارطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» العموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة القواعد المنظمة للوسطاء العقاريين المؤهلين، لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة عبر منصة استطلاع، ابتداء من 23 مايو حتى نهاية 3 يونيو 2021، وذلك من خلال زيارة الرابط https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/wafi/RealEstateBrokers/Pages/default.aspx.

وأوضح البرنامج أن المشروع يهدف إلى تنظيم اشتراطات تسجيل الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة، لتحفيز الوسطاء العقاريين للدخول بفاعلية في نشاط تسويق المشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة، كما يستهدف تنظيم الممارسات العقارية لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت الإنشاء، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في التوعية بأنظمة بيع وتسويق المشاريع العقارية تحت الإنشاء.

وبين أن النظام يتيح تقدم الوسيط العقاري بطلب الترخيص للقيد في سجل الوسطاء العقاريين بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لذلك إلى لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» ورقيا أو الكترونيا، لتكون مدة صلاحية رخصة القيد في سجل الوسطاء للمرة الأولى سنة واحدة من تاريخ الإصدار، ويكون التجديد لمدة 3 سنوات.

أهداف المشروع:

