شكرا لقرائتكم خبر برنامج تدريبي لقادة «البلدية والإسكان» بالتعاون مع هارفارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الحقيل أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية والأداء وتنمية المهارات القيادية، وتطوير كفاءة القياديين في الوزارة التي تسعى لجلب أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أبرز البرامج التدريبية من الجهات المختصة في هذا المجال، ومن بينها «هارفارد للأعمال»، لتعزيز الأداء الوظيفي بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة، كما يأتي البرنامج امتدادا مع برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتمكين الشباب عمليا ومهنيا.
برنامج هارفارد التدريبي:
يتكون من برامج استراتيجية عدة تقدم الدراسات الجديدة ذات الصلة بالريادة والقيادة، ومجموعة متكاملة من التجارب العملية والأنشطة التفاعلية، بما يسهم في تعزيز القدرات التحليلية لدى المتدربين، وفق المعايير العالمية التي تطبقها «هارفارد للأعمال».
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تدريبي لقادة «البلدية والإسكان» بالتعاون مع هارفارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.