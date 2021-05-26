شكرا لقرائتكم خبر برنامج تدريبي لقادة «البلدية والإسكان» بالتعاون مع هارفارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المرحلة الثانية من برنامج التدريب التنفيذي لتطوير القادة، والذي يعقد بالتعاون مع «هارفارد للأعمال»، لتأهيل القيادات التنفيذية ومديري الإدارات في منظومة الإسكان والقطاع البلدي، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح الحقيل أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية والأداء وتنمية المهارات القيادية، وتطوير كفاءة القياديين في الوزارة التي تسعى لجلب أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أبرز البرامج التدريبية من الجهات المختصة في هذا المجال، ومن بينها «هارفارد للأعمال»، لتعزيز الأداء الوظيفي بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة، كما يأتي البرنامج امتدادا مع برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتمكين الشباب عمليا ومهنيا.

برنامج هارفارد التدريبي:

يتكون من برامج استراتيجية عدة تقدم الدراسات الجديدة ذات الصلة بالريادة والقيادة، ومجموعة متكاملة من التجارب العملية والأنشطة التفاعلية، بما يسهم في تعزيز القدرات التحليلية لدى المتدربين، وفق المعايير العالمية التي تطبقها «هارفارد للأعمال».