60 مجالا للتعاون بين السعودية وروسيا ووضع 51 فرصة ومشروعا على خارطة الطريق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت المملكة وروسيا على المرحلة الثانية من خارطة الطريق للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بينهما، والتي تستمر حتى 2023، كما تم الاتفاق على 60 مجالا للتعاون بين السعودية وروسيا، ووضع 51 فرصة ومشروعا لتنفيذها خلال المرحلة الثانية، وذلك خلال انعقاد الدورة السابعة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون بين السعودية والاتحاد الروسي، عبر الاتصال المرئي.

ورأس الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فيما رأس الجانب الروسي نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد الروسي ألكساندر نوفاك.

وأكدت اللجنة أهمية الزيارتين التاريخيتين، زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لموسكو في أكتوبر من 2017، وزيارة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الروسي للرياض في أكتوبر من 2019، والمحادثات التي جرت بين القائدين خلالهما.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن أعمال اللجنة المشتركة تحظى بمتابعة دائمة ودعم مستمر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن انعقاد اجتماعات اللجنة بشكل منتظم إشارة واضحة إلى الرغبة الجادة، من المملكة وروسيا، في الوصول إلى تعاون أكبر بينهما، وبرهان على أن الشراكة بين البلدين هي الآن أقوى من أي وقت مضى.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع، اتفق الطرفان على المرحلة الثانية من خارطة الطريق (خطة العمل)، لتنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، الذي وقع في الرياض في 14 أكتوبر من 2019.

كما جرى الاتفاق على نحو 60 مجالا من مجالات التعاون بين البلدين، ووضع 51 فرصة ومشروعا على خارطة الطريق، الأمر الذي ضاعف عدد المشروعات الجديدة 3 مرات تقريبا، خلال هذه المرحلة من خارطة الطريق، التي تمتد إلى 2023.

وقد ركزت اللجنة في مناقشاتها على قطاعات: الطاقة، الاقتصاد والاستثمار، المعلومات وتقنيات التواصل، الصناعة، الصحة، التعليم العلوم، الفضاء، الإعلام، الثقافة والسياحة، النقل، الجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة.

اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين السعودية وروسيا

تنائج الاجتماع:

الاتفاق على المرحلة الثانية من خارطة الطريق التي تمتد إلى 2023

الاتفاق على 60 مجالا من مجالات التعاون بين البلدين

وضع 51 فرصة ومشروعا على خارطة الطريق

مناقشات اللجنة ركزت على قطاعات:

