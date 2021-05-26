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وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.305 مليارات ريال، لصكوك تستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال، لصكوك تستحق في عام 2033.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م، التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الالكتروني، التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.
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