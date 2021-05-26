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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لمايو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.530 مليارات ريال.

وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.305 مليارات ريال، لصكوك تستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال، لصكوك تستحق في عام 2033.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م، التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الالكتروني، التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.