الشركات الكبرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في كوريا قلصت قوتها العاملة بما يقرب من 1% خلال عام 2020 مقارنة بعام سابق، تأثرا بجائحة كورونا وقال موقع سي إي أو سكور (CEO Score) إن 309 شركات من مجمل 500 شركة كبرى في البلاد كان لديها 1,203,835 موظفا بنهاية مارس، متراجعا بـ0.8% أو 9,756 موظفا مقارنة بنهاية ديسمبر من عام 2019.



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