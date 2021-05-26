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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك الإسلامي للتنمية والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا وقعا اتفاقية تعاون بينهما. وبحسب بيان للبنك وقع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، ومدير عام المصرف العربي للتنمية في أفريقيا الدكتور سيدي ولد التاه -عبر الاتصال المرئي- اتفاقية للتمويل المشترك للتنمية في البلدان الأعضاء بأفريقيا. وأفاد الدكتور حجار، بأن الاتفاقية ستدعم الاستفادة من فرص سلاسل القيمة العالمية لتحقيق المرونة وتعزيز النمو بأفريقيا.

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