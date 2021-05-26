شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تصادق على بروتوكول «العمل الجبري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل أودع اليوم وثيقة انضمام المملكة لبروتوكول عام 2014 المكمل للاتفاقية رقم 29 لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري بحضور مدير عام منظمة منظمة العمل غاي رايدر

ومن جانبه أعلن أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ؛أن المملكة صادقت اليوم على بروتوكول عام 2014م، والمكمل لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري، وذلك ضمن إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الجانب القانوني والتدابير الرامية إلى القضاء الفعلي على كافة صور العمل الجبري.