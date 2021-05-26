شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يرحل عن إنتر ميلان بالاتفاق على فسخ التعاقد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

فسخ المدرب أنطونيو كونتي عقده مع إنتر ميلان قبل عام على نهايته، بعد أيام من تتويج النادي بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 11 عاماً.

وقرر كونتي، الذي انضم إلى إنتر في مايو/أيار 2019، الرحيل بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه مستاء من خطط النادي لتقليص الاستثمار، وخفض الانفاق بسبب التداعيات المالية لوباء كوفيد-19.

وشهدت العلاقة بين الإنتر ومدربه توتراً كبيراً على خلفية معارضة الأخير لخطة مالكي النادي التي تهدف إلى تقليص الميزانية.

وعنونت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» على صفحتها الأولى في وقت سابق الأربعاء: «إنتر كونتي.. إنه الطلاق»، مضيفة أن «الوداع الرسمي قد يأتي خلال الـ48 ساعة المقبلة»، فيما ينص العقد على بقاء كونتي لموسم إضافي.

وفي أصل الخلاف بين مجموعة «سونينج» الصينية المالكة للنادي وكونتي، تكمن الصعوبات المالية الخطرة للنادي التي من شأنها أن تمنع المدرب من أن يمتلك اللاعبين الذين يعتقد أنه يحتاجهم لمواصلة رحلة الفوز للفريق.

وسجل إنتر الموسم الماضي خسائر تجاوزت 100 مليون يورو، كما أن «سونينج» عملاقة توزيع المنتجات الإلكترونية، والتي تملك نحو 70 في المئة من أسهم إنتر منذ 2016، هي نفسها في حالة تذبذب مالي، خصوصاً بسبب تفشي جائحة كورونا.