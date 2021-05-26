شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 26-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-5-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد شهدت تباين بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.739 مليار جنيه.



إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، رواد السياحة-رواد، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الملتقى العربي للاستثمارات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العالمية للاستثمار والتنمية، المنصورة للدواجن، كونتكت المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، رواد السياحة-رواد، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الملتقى العربي للاستثمارات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العالمية للاستثمار والتنمية، المنصورة للدواجن، كونتكت المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الشمس للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، المتحدة للإسكان والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، المالية والصناعية المصرية، مصر لصناعة الكيماويات، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).



البورصة تخسر 2.9 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.739 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.9 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.739 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 617.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.96%، والعرب على 5.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.39%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.3 مليون جنيه، 115.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 108.6 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54%، ليغلق عند مستوى 10369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12755 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 4026 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3135 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1230 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.18%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 24.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.18%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.59%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 46.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.46%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 5.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.88%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.219 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.09%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 88.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.27%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 11.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%.

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 35.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.67%.

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 55.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.23%.