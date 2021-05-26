شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملخص نتائج اجتماع اقتصادية قناة السويس فى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر
- اعتماد مشروع الموازنة والمقدر بـ 15.1 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2021/2022.
- تم مناقشة الموازنة الجارية والمشروعات الجارى استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.
- استعراض 14 قطاعا مستهدفا وجدواها الاقتصادية وتعاقدات الفترة الماضية.
- التركيز على توطين الصناعات واعتماد العين السخنة منصة عالمية للبتروكيماويات.
- استكمال مفاوضات المنطقة الصناعية الروسية بجولة مع وفد يصل القاهرة خلال أيام.
- رؤية متوسطة وطويلة الأجل بقطاعات مستهدفة وتطوير الموانئ وإطلاق خدمات بحرية لجذب الخطوط الملاحية.
- 1.8 مليار جنيه صافي ربح متوقع بالعام، و3 مليار و841 مليون جنيه إيرادات، منها 3 مليار 459 ملايين جنيه إيرادات النشاط، و310 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و72 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو 3.84 مليار جنيه.