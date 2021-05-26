شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء 26-5-2021..وزير المالية: مشروع تطوير الريف الأضخم في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 26-5-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المشروعات التنموية تُسهم فى رفع معدلات النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، فى مختلف القطاعات، على نحو يُساعد فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادى، وتحذير الهيئة العامة للرقابة المالية، المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين.



ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة المصرية بنسبة 2% بجلسة الأربعاءتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.739 مليار جنيه. ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة المصرية بنسبة 2% بجلسة الأربعاءتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.739 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54%، ليغلق عند مستوى 10369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12755 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 4026 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3135 نقطة.

المالية: مصر تعود إلى تحقيق فائض أولى 2% ومسار نزولي للدين العامأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما حققناه من مكتسبات اقتصادية دفعتنا إلى المضى قدمًا فى إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أى أعباء إضافية على المواطنين؛ بما يقود الاقتصاد المصرى إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم فى صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادى فى مواجهة تداعيات جائحة « المالية: مصر تعود إلى تحقيق فائض أولى 2% ومسار نزولي للدين العامأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما حققناه من مكتسبات اقتصادية دفعتنا إلى المضى قدمًا فى إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أى أعباء إضافية على المواطنين؛ بما يقود الاقتصاد المصرى إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم فى صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادى فى مواجهة تداعيات جائحة « كورونا »، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع فى السياسات الاقتصادية التنموية، والمضى بقوة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى؛ من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥,٢ مليار دولار، أن المشروعات التنموية تُسهم فى رفع معدلات النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، فى مختلف القطاعات، على نحو يُساعد فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادى، موضحًا أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص فى تطوير الريف المصرى، الذى يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة فى خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى ١٠٠ مليار جنيه، والاستمرار فى دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

الرقابة المالية تحذر من دعوات التعامل بالعملات الافتراضية.. وتؤكد: معرضون للاحتيالحذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات. الرقابة المالية تحذر من دعوات التعامل بالعملات الافتراضية.. وتؤكد: معرضون للاحتيالحذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازاً على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يُعد نوعاً من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.

استمرار إرجاء تطبيق الأسعار الجديدة لرسوم زيارة الأجانبعُقد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا بمقر الوزارة بالزمالك، حيث استهل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجلسة باستعراض أعمال عدد من المشروعات الأثرية، والتي من المقرر افتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة؛ منها مشاريع ترميم كل من المقبرة الجنوبية بمنطقة آثار سقارة، وقصر محمد علي بشبرا، وجامع الطنبغا المارداني بالقاهرة التاريخية، ووكالة الجداوي بمدينة إسنا، كما تم الإتفاق خلال الجلسة على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالترويج لهذه الافتتاحات الوشيكة. استمرار إرجاء تطبيق الأسعار الجديدة لرسوم زيارة الأجانبعُقد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا بمقر الوزارة بالزمالك، حيث استهل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجلسة باستعراض أعمال عدد من المشروعات الأثرية، والتي من المقرر افتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة؛ منها مشاريع ترميم كل من المقبرة الجنوبية بمنطقة آثار سقارة، وقصر محمد علي بشبرا، وجامع الطنبغا المارداني بالقاهرة التاريخية، ووكالة الجداوي بمدينة إسنا، كما تم الإتفاق خلال الجلسة على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالترويج لهذه الافتتاحات الوشيكة.

ووافق المجلس في جلسته أيضا على استمرار إرجاء تطبيق الأسعار الجديدة لرسوم زيارة الأجانب للمناطق الأثرية والمتاحف حتى مايو 2022، وذلك استمرارا لسياسة الوزارة لدعم السياحة الثقافية وربطها بالسياحة الشاطئية، والعمل على جذب المزيد من السياحة الوافدة إليها عن طريق تشجيع رحلات اليوم الواحد من مدن البحر الأحمر إلى وادي النيل.