شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة والترفيه" والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.08%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.36%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.16%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.08%.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 617.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.96%، والعرب على 5.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.39%.
ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.3 مليون جنيه، 115.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 108.6 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، على التوالي.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54%، ليغلق عند مستوى 10369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12755 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 4026 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3135 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1230 نقطة.
وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.