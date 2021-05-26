شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة والترفيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.96%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.74%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.54%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.97%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.65%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.39%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والخدمات المالية عير المصرفية بنسبة 0.36%، 0.35%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.08%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.36%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.16%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.08%.

كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.739 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 617.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.96%، والعرب على 5.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.39%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.3 مليون جنيه، 115.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 108.6 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54%، ليغلق عند مستوى 10369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12755 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 4026 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3135 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1230 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.