شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم 26-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 26-5-2021، تباينا ملحوظا أمام الريال السعودى، وتشمل هذه الأسعار" الدولار، اليورو، الين، الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى"، حيث استقر 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر 1 يورو لـ 4.59 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.60 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، ثباته أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك العامله فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.59 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.60 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.04 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.01 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 230.13 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: