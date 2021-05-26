شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مصرية تنتج 71.8 مليون عبوة لأدوية بروتوكول علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنها أنتجت مستحضري (ابيفلوفر-فافيبيرافير200) المعروف عالميًا باسم أفيجان، (ريمايست) المعروف عالميًا باسم ريمديسيفير، المستخدمة ضمن أدوية بروتوكولات العلاج من كورونا نحو 71.804 مليون عبوة سواء للسوق المحلي والتصدير للخارج.

وتم تصدير مستحضر ريمايست (ريديمسفير) إلى كل من العراق وإقليم كردستان بالإضافة إلى شحنات أخرى جاري تجهيزها للتصدير إلى أوغندا، وبلغت صادرات "إيبيكو" من الأدوية 177.8 مليون جنيه في الربع الأول من هذا العام محققة نموًا 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وكانت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، قد وقعت عقد شراكة في مجال تصنيع الدواء مع شركة كمبال السودانية، لإنشاء مصنع أدوية بمنطقة سوبا لتصنيع مشترك لأدوية ايبيكو برأس المال المشروع 30 مليون دولار مناصفة بين شركة ايبيكو وشركة كمبال، وتم الانتهاء من كل الدراسات وبدء التنفيذ والتشييد، ومن المخطط اكتمال تشييد المصنع خلال عامين للوصول إلى تصنيع الدواء بنسبة تزيد عن 70%، وسيساهم المصنع في تلبية احتياجات السودان من العديد من الأدوية من مجموعات دوائية متنوعة ذات الأشكال الصيدلانية المختلفة، وتصديرها للدول الأفريقية المجاورة.