شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية ودبى والبحرين بجلسة الأربعاء.. وتراجع أبوظبى والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.23% رابحًا 23.55 نقطة ليغلق عند مستوى 10471.55 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.95% رابحًا 26.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2825.22 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.06% رابحًا 0.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1538.96 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.03% خاسرًا 68.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6564.31 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 936.336 مليار درهم، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 11 قطاعًا.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% رابحًا 23.55 نقطة ليغلق عند مستوى 10471.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.21% خاسرًا 537.52 نقطة ليغلق عند مستوى 23730.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 302.1 مليون سهم بقيمة 9.4 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.71%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.65%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، 0.64%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاعي النقل والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.6%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

وقفز 105 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 9.92%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 6.45%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 5.54%، وتراجع 80 سهمًا على رأسها سهم "عناية" بنسبة 6.36%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 3.90%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم "تبوك الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 295.9 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.95% رابحًا 26.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2825.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.3 مليون سهم محققة ما قيمته 325.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4956 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.29%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.25%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.4%، 0.34%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.5%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 12.57%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.76%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 6.17%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.30%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.3 مليون ورقة بقيمة 90.4 مليون درهم.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% رابحًا 0.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1538.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيمة 646.05 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.42% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.16% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.55%، وصعد سهما بنك البحرين والكويت، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%، 0.16%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.7% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.18% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.96%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.94%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.14%.





بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.03% خاسرًا 68.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6564.31 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 936.336 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 189.2 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار درهم عبر تنفيذ 3973 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، ثم قطاعي العقار والصناعة بنسبة 0.22%، 0.21%، على التوالي.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 4.22%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 3.33%، ثم سهم "شركة أبوظبي لبناء السفن" بنسبة 2.5%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.91%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 9.87%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 649.3 مليون درهم.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% خاسرًا 29.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6241.17 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% خاسرًا 28.14 نقطة ليغلق عند مستوى 6783.96 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.68% خاسرًا 35.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5181.51 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.47% خاسرًا 25.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5418.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 344.7 مليون سهم بقيمة 49.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.6 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.04%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.28%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.64%، ثم قطاعي المنافع والبنوك بنسبة 0.4%، 0.39%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 1.41%، 0.06%، على التوالي.