شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 26-5-2021، ارتفاعه أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.12 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.09 جنيه للشراء، 52.22 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.91 جنيه للشراء، 52.31 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

كما واصل سعر اليورو اليوم، ارتفاعه أمام الجنيه المصرى وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 19.05 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.91 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.12 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.09 جنيه.

52.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.22 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.12 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.97 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.08 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.87 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.48 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.