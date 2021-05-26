شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تستحوذ على «إم جي إم» في مقابل 8.45 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أمازون» إنها تعتزم الاستحواذ على شركة «إم جي إم ستوديوز» في مقابل 8.45 مليار دولار، مما يمثل أجرأ تحرك لها حتى الآن في قطاع الترفيه وصناعة السينما. وتعد هذه الصفقة ثاني أكبر عملية استحواذ في تاريخ «أمازون» بعد استحواذها على شركة «هول فودز» في عام 2017 في مقابل 13.7 مليار دولار. وأوضحت «أمازون» إنها تأمل من خلال مكانة «إم جي إم» في مجال صناعة الأفلام، تعزيز استوديوهات أمازون وقسم الأفلام والتلفزيون لديها.

وقال مايك هوبكنز، نائب رئيس «برايم فيديو» و«أمازون ستوديوز»: «إن القيمة المالية الحقيقة وراء هذه الصفقة تتمثل في اللائحة الكبيرة من الأفلام وبرامج التلفزيون التي تمتلكها إم جي إم وفريقها من الموهوبين». (وكالات)

