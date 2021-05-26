«تدرا»: مراكز بيانات «أمازون» بالإمارات خطوة ذات دلالات عميقة

دبي: ”الخليج 365”

في خطوة تؤكد المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي عموماً، قررت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS) إقامة مراكز بيانات في الدولة، والتي سيتم إطلاقها في النصف الأول من عام 2022.

وبموجب هذا القرار ستوفّر شركة «أمازون ويب سيرفيسز» من خلال مراكز بياناتها الكثير من الخدمات والحلول المبتكرة للشركات العاملة في مجالات متعددة كالرعاية الصحية والخدمات المالية، والإعلان والتسويق والتصنيع والسفر والضيافة وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لاستراتيجيات الدولة المتعلقة بالتحول الرقمي وصنع المستقبل القائم على مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي والمستدام، وهي تعكس الثقة العالية بالبيئة الاستثمارية للدولة من قبل الشركات العالمية التي تطمح في توسيع أنشطتها والاستعداد للمتغيرات الرقمية الكبرى والمتسارعة، المتمثلة في الثورة الصناعية الرابعة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

حول هذه الخطوة، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» (تدرا): «إن اختيار شركة أمازون ويب سيرفيسز لدولة الإمارات كمقر لمراكز بياناتها أمر مهم وينطوي على مضامين ودلالات عميقة من أهمها البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار والبنية التحتية القوية في مختلف المجالات، وفي المقدمة منها قطاع الاتصالات، وقبل كل ذلك الديناميكية التي تتمتع بها دولة الإمارات في مواكبتها لأفضل التجارب العالمية وريادتها الإقليمية في الحكومة الرقمية، إضافة للموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز للدولة، بوصفها مركزاً يربط القارات ويعزز التفاعل العالمي».

وأضاف المنصوري: «تأتي هذه الخطوة في عام الخمسين لدولة الإمارات، حيث نستعد لاختتام رحلة نصف قرن على مسيرة الاتحاد، والانطلاق نحو خمسين جديدة ستكون زاخرة، بإذن الله، بالإنجازات التي تستلزم مزيداً من التعاون والمشاركة بين القطاعات الخاصة والعامة سواء على المستوى الداخلي أو العالمي. إننا اليوم نعيش عالماً رقمياً أصبح التشبيك فيه علامة فارقة من خلال البنية التحتية السحابية التي مكّنت العالم من تجاوز جائحة كوفيد 19. ونحن في دولة الإمارات كنّا من أوائل الدول التي استفادت من البنية السحابية، لتقديم الحلول الرقمية منذ الأيام الأولى للجائحة، حيث نجحنا في التحول نحو العمل عن بعد والتعليم عن بعد. وبينما اضطرت دول أخرى في المنطقة والعالم إلى إقفال مدارسها وتأجيل الدراسة، لم يتأثر العام الدراسي في الدولة، واستمرت عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، وكانت البنية السحابية رديفاً قوياً للقطاع الصحي، وبفضل تلك البنية المتطورة تمكّن ملايين الناس من الحصول على احتياجاتهم عبر منصات التجارة الرقمية القائمة والناشئة على السواء».

وتوجه المنصوري بالشكر إلى شركات الاتصالات في الدولة للإنجازات التي حققتها على مدى السنوات والعقود الماضية وقال: «إن اختيار أمازون ويب سيرفيسز وغيرها من الشركات العالمية لدولة الإمارات كمقرات لخدماتها لم يكن ليتمّ، لولا الجهود التراكمية والمدروسة لشركات الاتصالات في الدولة، هذه الشركات التي كانت على الدوام شريكة في مسيرة البناء والنهضة عبر تقديم أفضل الخدمات للشركات والأفراد، من خلال بنية تحتية رائدة ومتطورة».

وأكد المنصوري أن «النهج الذي اتبعته دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة جعلها ملتقى أهم الشركات العاملة في المجال التقني، واليوم تحتضن الدولة أكبر الشركات العاملة في هذا المجال، ونحن فخورون بقرار شركة أمازون ويب سيرفيسز للخدمات السحابية بافتتاح مراكز بيانات لها في الدولة»، إن هذا القرار سوف يساعد على تعزيز المكانة الإقليمية والعالمية للدولة، ويسهم في إيجاد خدمات حوسبة سحابية متطورة وذات كفاءة ومرونة عالية في المنطقة، وسوف يشجع على تسريع التحول الرقمي الكامل والشامل، ما يؤثر إيجاباً في جودة وتنافسية وكفاءة الخدمات التي توفرها الشركات لمتعامليها، كما يسهم وجود خدمات سحابية في المنطقة، في تعزيز ثقافة الابتكار وخصوصاً ضمن الشركات الناشئة ورواد الأعمال، لبناء خدمات ومنتجات رقمية تنافس عالمياً، كما يؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة في الدولة في مجال تقنية المعلومات. إن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وباعتبارها الجهة المسؤولة عن تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ترحب بهذه الاستثمارات في الدولة وتشجع عليها، لما لها من دور في جعل الإمارات رائدة عالمياً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».