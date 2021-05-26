شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات دبي: 189 مبايعات شقق وفلل بـ 693.6 مليون في 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الأربعاء، تسجيل 217 مبايعة، بقيمة 865.07 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 171.44 مليون درهم، و189 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 693.62 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 46 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 113 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 330 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الأولى.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.06 مليار درهم، منها 15 رهن أراض بقيمة 129.43 مليون درهم، و70 رهن فلل وشقق بقيمة 932.69 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي بقيمة 795 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 110 ملايين درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 17.26 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 7 ملايين درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 5 ملايين درهم.

