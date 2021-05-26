شكرا لقرائتكم خبر عن المسؤولية المهنية والعقار تقود الطلب على التأمين في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ألقت التداعيات الاقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد-19 بظلالها على شركات التأمين العالمية وأدت إلى زيادة مطردة في تكاليف التأمين التجاري وخفض القدرة الإنتاجية للكثير من الشركات حول العالم.

ووفقاً لتقرير «معلومات سوق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الذي أصدرته شركة «مارش» في مجال وساطة التأمين واستشارات إدارة المخاطر، فإن تلك التداعيات أثرت بشكل كبير في أسواق التأمين في المنطقة، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات لخفض التكاليف.

وقد سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - والتي تضم الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، عُمان، قطر، ومصر – زيادة ملحوظة في أسعار التأمين التجاري على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، بما يشمل مجالات التشييد والبناء والفضاء الإلكتروني والائتمان التجاري والمسؤولية المهنية، بالإضافة إلى خطوط الكهرباء والطاقة الخاصة بالأعمال. ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادات ناتجة إلى حد كبير عن التغييرات الحاصلة في سوق التأمين العالمي والمطالبات المتعلقّة بوباء كوفيد-19.

ارتفاعات

وخلص التقرير إلى وجود ارتفاع كبير ومستمر في أسعار تأمين المسؤولية لرؤساء ومدراء الشركات في جميع أنحاء المنطقة والعالم، في ظل تخوّف شركات التأمين من تأثيرات وباء كوفيد-19 على مخاطر السيولة وحالات الإفلاس المستقبلية.

وارتفاع أسعار تأمين العقارات في المنطقة، لا سيما بالنسبة للمؤسسات التي تعاني ارتفاعاً في قيمة الأصول أو الخسائر وتفتقر إلى خبرات إدارة المخاطر. يعود ذلك لتوجه شركات إعادة التأمين لفرض قيود أكبر على المخاطر التي تقبل بها، والانخفاض الملحوظ في القدرة الإنتاجية، كما وإعادة النظر في المتطلبات التأمينية والاعتماد المتزايد على تطبيق المعايير المقبولة دولياً.

وواصلت أسعار التأمين المتعلقة بالفضاء الإلكتروني ارتفاعها، بسبب الزيادة في وتيرة وحدة المطالبات المتعلقة بهجمات الفدية في العالم. على الرغم من ارتفاع الطلب على التأمين الطبي، لا تزال الأسعار تنافسية.

منافسة

وأشار التقرير إلى انخفاض معدلات التأمين على السيارات في الإمارات والسعودية وعمان بسبب ارتفاع المنافسة بين شركات التأمين.

أما على الصعيد العالمي فقد ارتفعت أسعار التأمين التجاري بنسبة 18% في الربع الأول من هذا العام بحسب مؤشر سوق التأمين العالمي الذي أصدرته مارش مؤخراً. وسجل هذا الربع استقراراً نسبياً في متوسط زيادة الأسعار للمرة الأولى منذ إعلان المؤشر عن أول ارتفاع في الأسعار العالمية في الربع الأخير من عام 2017. ويأتي ذلك في أعقاب زيادات سنوية في معدل 22% في الربع الأخير من عام 2020 و20% في الربع الثالث منه.

إعادة نمو

وبهذه المناسبة قال كريستوس أدامانتياديس، الرئيس التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا لشركة «مارش»: «على الرغم من استقرار الزيادة في أسعار التأمين العالمية خلال الربع الأول من 2021، لا نتوقع أن تستمر الظروف الصعبة في أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة المتبقية من العام الحالي. وعليه، فإنه من الضروري أن يتعامل العملاء بحكمة مع المخاطر التي يواجهونها وكيفية إدارتها بالشكل الصحيح، كما إعادة تقييم الأولويات في الأعمال والتركيز على إعادة النمو بعد التعافي من وباء كوفيد-19».