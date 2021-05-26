شكرا لقرائتكم خبر عن 931 مليون درهم تصرفات عقارات عجمان خلال إبريل بنمو 4.1% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 557 معاملة خلال إبريل/نيسان 2021، وبلغ حجم التصرفات العقارية 931 مليون درهم بنمو بلغت نسبته 4.1 % مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن السوق العقاري في إمارة عجمان يحظى بثقة المستثمرين وذلك لعدة عوامل رئيسية أبرزها التشريعات والقوانين التي ساهمت بشكل مباشر وفعال في ازدهار وانتعاش القطاع العقاري، فضلاً عن التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في شتى المجالات وبالأخص البنية التحتية المتطورة التي تعزز الإقبال المتزايد على الاستثمار في عجمان، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات العقارية 545 مليون درهم بواقع 544 عملية استثمار جديدة وفقاً للتقرير العقاري.

وكشف التقرير عن تسجيل 529 عملية تداول بقيمة إجمالية بلغت 542 مليون درهم إذ جاء حي الياسمين على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً.وبلغت أعلى قيمة مبايعة 62 مليون درهم في الجرف «الصناعية 1» بالقطاع الشمالي. في حين تم تسجيل 87 عملية رهن، حيث شهد القطاع الجنوبي تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 83.5 مليون درهم.