«التسجيل العقاري» تستقبل لجنة المرافق في «استشاري الشارقة»

الشامسي: ابتكار طرق حديثة وذكية للتواصل مع المتعاملين

الطنيجي: متابعة كافة أعمال التصرفات العقارية والتخطيط والتطوير والتنمية



الشارقة: ”الخليج 365”

اسـتقبلت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة وفداً من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، برئاسة عبيد محمد القابض الطنيجي مقرر اللجنة، وعضوية كل من الدكتور محمد أحمد الكوس وأحمد راشد علي النقبي، وعلي سيف النداس، وعبيد عوض الطنيجي، ومن الأمانة العامة للمجلس سيف بن سويف الكتبي أمين السر، وإسلام الشيوي خبير إعلامي.

واستقبل اللجنة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، يرافقه عبدالعزيز راشد آل صالح مدير الدائرة، وحميد العبار مستشار الدائرة، وعمر يعقوب المنصوري مدير إدارة الفروع بالدائرة، وعبيد المظلوم مدير إدارة المشاريع العقارية، وعلي ديماس مدير إدارة الشؤون القانونية في الدائرة، ولمياء الجويعد مدير مكتب الدراسات والبحوث بالدائرة، وجمانة المطروشي إداري علاقات عامة وتسويق بالدائرة.

ورحب عـبدالعزيـز أحمد الشامسي بالوفد الضيف، مؤكداً تضافر جهود جميع الجهات العاملة في الإمارة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، واطلع الشامسي الوفد الضيف على كافـة الخدمات التي تقدمها الدائرة في هذا السياق والخطوات وأطر وآليات العمل التي تنفذها لخدمة كافة العاملين في القطاع العقاري في الإمارة وأهم المشاريع التي تقدمها لتطوير هذا القطاع الحيوي لاقتصادها.

تكامل الأدوار

ونقل عبيد محمد القابض الطنيجي تحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس والأمين العام وأعضاء وعضوات المجلس لدائرة التسجيل العقاري ولكافة كوادرها مشيراً إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بالدائرة لما لها من أدوار مهمة في متابعة كافة أعمال التصرفات العقارية والتخطيط والتطوير والتنمية لهذا القطاع الحيوي في إمارة الشارقة وأعرب عن تقدير المجلس لدور دائرة التسجيل العقاري وحرصها على تطوير منظومة أدائها، وما يلمسه من أصداء طيبة وقفزات مشهودة في كافة الخدمات التي تقدمها وكفاءة الكوادر البشرية وأكد الطنيجي حرص اللجنة على هذا اللقاء مع الدائرة من أجل تكامل الأدوار والوصول إلى الغايات التي يتطلع إليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة من تطور دائم في منظومة العمل في مختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة.

وأكد أن الزيارة تأتي في إطار تحضيرات المجلس لأعمال الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر والمخصصة لمناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري.

وجرى خلال اللقاء تناول مختلف أعمال الدائرة وما تقدمه من خدمات طرح أعضاء المجلس من لجنة المرافق المداخلات والآراء الرامية إلى مواصلة تطوير الخدمات والمعبرة عن رأي المجتمع، فيما قدم المدير العام للدائرة وكبار الموظفين في الدائرة شرحاً عن التحولات التي تشهدها الدائرة في مختلف أعمالها بجانب إطلاع المجلس على إحصائيات الدائرة وحجم التداول النقدي في عام 2020م وجرى تسليط الضوء على المبادرات والإنجازات والخطة الاستراتيجية للدائرة.

واستعرض الشامسي الخطة الاستراتيجية للدائرة وأهدافها وآليات تنفيذها، مؤكداً حرص الدائرة على ابتكار طرق ووسائل حديثة وذكية للتواصل مع المتعاملين، من أجل تسهيل الإجراءات عليهم، كما أنها تسعى لتنفيذ سياسات عملية لخدمة المتعاملين، وقوانين يتم مراجعتها وتطويرها وتطبيقها من قِبل فريق عمل عالي الكفاءة، كما توفر الدائرة أحدث أنظمة إدارة الجودة لتكون الجهة الرائدة الأولى في تقديم الخدمات للقطاع العقاري في الإمارة.

سمعة متميزة

وأكد الشامسي أن مشاريع التطوير العقاري في إمارة الشارقة تتمتع بسمعة متميزة نظراً لالتزام جميع المطورين بتسليم مشاريعهم بالمدة والتاريخ الزمني المحدد لكل مشروع، وذلك نتيجة لوجود التشريعات القانونية اللازمة، والضمانات المصرفية الكافية لكل المشاريع، بـالإضافة إلى حرص المطورين على إنجاز مشاريعهم بالوقت المحدد، حفاظاً منهم على مصداقية مؤسساتهم، وحرصهم على نيل ثقة المستثمرين.

وأشار الشامسي إلى أن الدائرة واصلت تقديم خدماتها خلال «جائحة كورونا»، حيث وفرت الدائرة الخدمات الإلكترونية لعدد كبير من معاملاتها، وتم تفعيل نظام حجز موعد مسبق للقدوم للدائرة لإنجاز المعاملات التي تتطلب حضور المتعاملين مع مراعاة عوامل التعقيم والتباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم في أماكن تقديم الخدمات، وهو الأمر الذي ساهم كثيراً في استمرار العمل وعدم انقطاعه رغم الجائحة وولد شعوراً كبيراً بالارتياح لدى المستثمرين والمطورين وكافة العاملين في القطاع، كما وتقدم الدائرة خدماتها من خلال موقع وتطبيق «بوابة المطورين» والوسائل الذكية الأخرى التي تمتلكها، وتشمل هذه الخدمات: التثمين العقاري، والرهن العقاري، وشهادات الإفادة عن الأملاك، ومعاملات سندات الملكية باستثناء البيع والتنازل وغيرها.