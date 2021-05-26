شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للمتاحف» تشارك في جلسة بباريس حول تطور الفنون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، في جلسة حوارية نظمها «ذا آرت سيركل»، التي أسستها باربرا فاراهنيك ماثونيت عام 2018، وأدارها جامع الأعمال الفنية فنسنت لارنيكول، بالتزامن مع معرض الفن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وانطلقت النسخة الأولى من سلسلة «الديناميكية الجديدة للمشهد الفني في الشرق الأوسط - سلسلة الويب في الفن»، بمشاركة كل من منال عطايا، وديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي، ومايا أليسون، المنسقة الرئيسية في جامعة نيويورك أبوظبي، وفيلما جوركوت، المدير التنفيذي في السركال أفينيو.

وسلطت الجلسة التي تعد جزءاً من محادثات معرض مينا آرت باريس 2021، الضوء على دور المؤسسات الثقافية، والفنية في دعم وتسريع عجلة التقدم والازدهار للقطاع الفني في الإمارات، ودول منطقة الشرق الأوسط، في ظل التطورات اللافتة التي شهدها القطاع خلال العقدين الماضيين.

وتطرقت عطايا إلى دعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للفنون، وإيمانه بضرورة جمع المقتنيات الفنية.

وسلطت عطايا الضوء على أهمية المناهج الإماراتية المختلفة في المشهد الفني، التي تكمل بعضها بشكل جماعي، وتثري الواقع الفني العام، الذي شهد نمواً متسارعاً خلال الأعوام ال 15 الماضية؛ نظراً لدعم الحكومة، واستثمارها في المجالات الفنية والثقافية، ما أدى إلى زخم الإنتاج الفني والثقافي، ووضع الإمارات على الخريطة الثقافية العالمية، لا سيما مع وفرة المعارض الفنية التي نظمتها أو استضافتها الهيئة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، وبينالي الشارقة، فضلاً عن الحضور الإماراتي بجناح بينالي في البندقية.

واستعرضت عطايا دور المتاحف في توفير منصات أساسية لعرض أعمال الفنانين ودراستها، ودورها كمكون تربوي ضروري في تنمية المعارف الفنية والثقافية لدى الأطفال والمدارس والأسر، ومخرجاتها التي أدت الى رفع وعيهم بالقطاع المتحفي، لافتة إلى جهود هيئة الشارقة للمتاحف في دعم الفن في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل استضافة المعرض السنوي لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، الذي شهد مشاركة نحو 40 فناناً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تطرقت إلى سلسلة معارض علامات فارقة الذي بدأت الهيئة بتنظيمه منذ أكثر من عقد من الزمن وهي مستمرة في ذلك حتى الآن؛ بهدف التركيز على الفنانين العرب البارزين الذين تركوا بصمة مميزة في ممارستهم للفنون حديثها وقديمها. وأشارت إلى أحدث دورات هذه السلسلة التي استضافت معرضاً فنياً منفرداً تنظمه الهيئة للفنانة التشكيلية الجزائرية الراحلة باية محيي الدين لأول مرة في المنطقة، كدليل آخر على جهود المتاحف في إثراء المشهد الفني وترسيخ مكانته ودوره في إثراء المجتمعات.