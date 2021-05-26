شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجي يدخل عقده الخامس بمسيرة زاخرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب - راشد النعيمي:

نجح مجلس التعاون الخليجي، الذي مرت الذكرى الأربعون لتأسيسه بأبوظبي، في البقاء والصمود ككيان تكاملي، وأصبح أنموذجاً للتجمعات الإقليمية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمن ورخاء الأوطان، وتقدم ورفاه الشعوب، ونجحت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تبوؤ مراكز الصدارة في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية، وفي مجالات البنية التحتية والتنمية البشرية، والمجالات الاقتصادية والاجتماعية، بفضل خطط تنموية طموحة وخطوات عملاقة في مختلف المجالات.

قصة النجاح الخليجي في تحويل التطلعات إلى واقع والأهداف إلى إنجازات انعكست إيجاباً على أمن واستقرار الدول الأعضاء، ورخاء وتقدم شعوبها، حيث حفل سجل العمل الخليجي المشترك بإنجازات كبيرة، كالاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، والنجاحات الدبلوماسية، والتكامل الدفاعي والأمني، وغير ذلك من الإنجازات التي ارتقت بهذا الكيان إلى مصاف التجمعات الإقليمية الأكثر نجاحاً وفاعلية.

لقد حقق مجلس التعاون إنجازات مهمة خلال مسيرته، ما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تم تحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، إلا أن التحديات المستجدة التي نواجهها اليوم تستوجب تحقيق المزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري.

تنمية متواصلة

وكشف تقرير حديث أصدره المركز الإحصائي الخليجي، الثلاثاء، مؤشرات التنمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عيون المجتمع الإقليمي والدولي 2021م، عن نجاح مشهود في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كل المجالات، وتعميق التنسيق بين الأنشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية كمنظومة واحدة، وصولاً بنوعية الحياة فيها وتحقيق قدرة ذاتية للتكيف مع مستجدات وتحديات القرن الحادي والعشرين.

وبفضل السياسات الاقتصادية والتنموية والخطط وبرامج دول مجلس التعاون، والتي تواكب أحدث التطورات العالمية في مجال بناء القدرات، والمهارات البشرية المتسلحة بالمعارف الحديثة، أخذت التنمية البشرية موقعاً متميزاً في الاستراتيجيات العملية التنموية للحكومات الخليجية، ووضعت دول مجلس التعاون تطوير التعليم والصحة والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها على قمة اهتماماتها التنموية، انطلاقاً من اعتبار أن المواطن أولوية وطنية قصوى، وباعتباره هدف التنمية الأول وغايتها، عبر اعتماد خطط تنموية رائدة تضمنت مشروعات وبرامج هادفة في جميع المجالات.

وخطا مجلس التعاون خطوات حثيثة منذ نشأته تمثلت في الاهتمام بقطاع الطاقة، بفضل توجيهات القادة، إذ حثت الاتفاقية الاقتصادية للدول الأعضاء على ضرورة تنسيق السياسات الوطنية في مجال الصناعة النفطية وتوحيدها، واتخاذ مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي، من خلال عضويتها في المنظمات الدولية والمتخصصة. ثم أكدت الاتفاقية الاقتصادية على أهمية تحقيق هدف تبنّي دول المجلس لسياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما يحقق الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة.

تطوير مستمر

وأولى قادة دول مجلس التعاون اهتماماً كبيراً بالتعليم العالي، وبكل فروعه ومؤسساته الأكاديمية العلمية والجامعية ومراكز البحوث، إيماناً منهم بأن التعليم ركيزة أساسية لتحقيق متطلبات أهداف التنمية المستدامة في مجتمع المعرفة، من خلال تركيز الجهود على إعداد الكوادر الوطنية المتعلمة، الملمّة بالمعارف والعلوم الحديثة والمواكبة لمتطلبات ومتغيرات العصر، والقادرة على التفاعل والمشاركة بكل كفاءة واقتدار في خطط وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة بدول المجلس.

كما تسعى دول المجلس إلى تبنّي واستقطاب مدروس لأبرز الجامعات العالمية، وضخ استثمارات كبيرة في قطاع التعليم الجامعي، وإطلاق مبادرات رائدة لبناء الكوادر البشرية. ومن أبرز المشاريع الخليجية في مجال التعليم العالي إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول مجلس التعاون في عام 2016م، لتكون أهم أهدافها تقديم الدعم اللازم لهيئات ضمان الجودة بدول المجلس، وتطوير الأنظمة والمعايير والممارسات الجيدة في مجال تقييم واعتماد البرامج الأكاديمية، إضافة إلى العمل على إيجاد إطار خليجي موحد للمؤهلات والاعتراف المتبادل بها.

ويشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس أحد الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون في عام 1983م، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها، وضع أنظمة مماثلة في مختلف المجالات، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والصناعية والشؤون التجارية، وغيرها من المجالات.

تنويع اقتصادي

ويتجلى الاهتمام البالغ الذي يوليه القادة بالتحول الاقتصادي الوطني القائم على عملية التنويع في أنشطتها وقطاعاتها الاقتصادية من خلال الرؤى والخطط التنموية الاقتصادية المستقبلية الطموحة التي تبنتها دول المجلس للنهوض باقتصاداتها حتى عام 2030م، وإلى الخطوات المهمة التي أنجزتها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، من بينها إنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية في عام 2016م، والهيئة القضائية الاقتصادية التي أنشئت في العام نفسه.

وحظي التعاون في المجال التجاري باهتمام القادة منذ البداية بتوفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل التجاري البيني، فقد عملوا على إزالة الحواجز والقيود الجمركية بين دولهم لتعزيز أطر التبادل التجاري بينها، ومما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية السلعية إقامة منطقة تجارة حرة في عام 1983م وإلغاء الرسوم والضرائب الجمركية على المنتجات الخليجية، ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، وتوّج ذلك بالإعلان عن إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003م.

وخلال تلك السنوات تم إقرار العديد من القوانين والتشريعات التي أسهمت في انسياب حركة تنقل السلع والبضائع وتعزيز قدرات القطاع الخاص في تنمية الصادرات، كذلك أدى قرار مجلس التعاون في عام 1991م إلى السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو، والسماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية بين دول المجلس من دون الحاجة إلى وكيل محلي، إضافة إلى أن الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون تؤكد على التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء من خلال إقامة تكتل اقتصادي خليجي، لتقوية مواقفها التفاوضية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وشهد قطاع النقل والمواصلات نهضة تنموية غير مسبوقة، وتطوراً شاملاً ومستداماً للبنية التحتية من خال تخصيص موازنات ضخمة ومشاريع عمالقة لتنفيذ برامجها التنموية، ومنها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، كالمطارات والموانئ والطرق والأقمار الصناعية وفق أعلى المواصفات والمقاييس الفنية والعالمية، استكمالاً للمنظومة اللوجستية لمواكبة الانتعاش في الحركة التجارية والانفتاح الاقتصادي على دول العالم.

الحجرف: المسيرة المباركة مستمرة

وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الذكرى الأربعين لقيام مجلس التعاون تؤكد ثبات هذه المسيرة المباركة لخدمة دول المجلس وأبنائها من خلال الإنجازات والتنمية التي شهدتها الأربعون عاماً الماضية، منذ قيام المجلس في 25 مايو/ أيار 1981، والتي كان محورها الأساسي هو المواطن الخليجي.

وأضاف أن نجاح مجلس التعاون خلال العقود الأربعة الماضية في تعزيز مرجعيته الإقليمية وتفاعله وحضوره الدولي، جعلت منه شريكاً صادقاً وموثوقاً في ميادين البناء والتنمية والتقدم وتعزيز الأمن والاستقرار، حيث تعكس مؤشرات التنمية الشاملة المراكز المتقدمة التي حققتها دول المجلس في مختلف المجالات، الأمر الذي يمنحنا جميعاً الاعتزاز والفخر بما تحقق لدول المجلس وأبنائه، فالمواطن الخليجي هو محور التنمية الشاملة ومحركها، وفقاً لتوجيهات وقرارات قادة دول المجلس، وتمكيناً للطاقات الخلاقة لإبداعاته، وتهيئة للتعامل مع المستقبل ومتطلباته، وصوناً وحماية لمكتسباته ومنجزاته.

وقال الحجرف إن الذكرى الأربعين لقيام مجلس التعاون تأتي بعد أقل من ستة أشهر من قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021م، تلك القمة التي شكلت مخرجاتها انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة التعاون المباركة، كما تأتي الذكرى هذا العام ودول العالم في حراك سريع ومتسارع لتنفيذ برامجها وخططها للتعامل مع عالم ما بعد جائحة «كورونا» وتأثيرها غير المسبوق في مختلف مناحي الحياة، الأمر الذي يحتم علينا أن نكون جزءاً من هذا الحراك لاستيعاب ما فرضته الجائحة من تحديات ولاقتناص ما أبرزته من فرص، ركيزته الأساسية هي العمل الجماعي، ومحركه الفاعل هو التكامل الاقتصادي الذي يجب أن يكون على قائمة أولويات العمل الخليجي المشترك، وليكون العقد الخامس اقتصادياً بأولوياته وبرامجه ومشاريعه وأهدافه.

وأوضح أن الذكرى تأتي أيضاً ومجلس التعاون يواجه تحديات فرضها الجوار الجغرافي وتغذيها الأيديولوجيات المتباينة، وتتداخل فيها مصالح دول العالم، وتحكمها تفاهمات النظام العالمي والمنافع المتبادلة، ليبقى مجلس التعاون قوياً بالحق في مواجهة تلك التحديات، محافظاً على منجزاته، وساعياً لصون أمنه، وعاملاً على تعزيز استقراره، مشيراً إلى أن مجلس التعاون سيبقى، بفضل الله، ثم بتوجيهات قادته، حفظهم الله، وجهود أبنائه، كياناً راسخاً يرتكز على قاعدة صلبة ومتينة، وفياً لمبادئه، معتزاً بقيمه وخصوصيته، مؤمناً برسالته، مؤتمناً على مستقبل أبنائه، ملبياً لطموحاتهم، مستمراً في تحقيق أهدافه، ساعياً لخدمة مصالح دوله ومواطنيه، مخلصاً لانتمائه العربي وأمته الإسلامية، متفاعلاً بمسؤولية مع المجتمع الدولي، ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وصوتاً للحكمة والعقل والسلام.