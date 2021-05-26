شكرا لقرائتكم خبر عن ورش تعليمية صيفية في مركز مليحة للآثار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقدّم مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية تجارب سياحية بيئية متميزة، وفي إطارها ينظم مركز مليحة للآثار أربع ورش عمل في الصيف للأطفال واليافعين، مايساعد على تعزيز معرفة وفهم تاريخ المنطقة العربية بطريقة ترفيهية.

من خلال باقات التعليم الترفيهية، تستعد هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) لأخذ الزوار في رحلات لا تُنسى لتعلم واكتشاف الأسرار الدفينة التي تضمها مليحة والمناطق المجاورة منذ 130 ألف عام.

في ورشة «الأحفوري المرح» يتعلم المشاركون الكثير عن علم الأحافير في يوم واحد، ويتعرفون إلى كيفية صنع قوالب أحفورية باستخدام الأحافير والأصداف البحرية التي وجدت في مليحة وجميع أنحاء المنطقة. وتستمر ورشة العمل ساعة داخل مركز مليحة للآثار لجميع الأعمار بدءاً من من 5 سنوات. كما تتضمن تجربة «الأحفوري المرح»، إضافة إلى ما سبق، المشي والتعرف إلى نمط الحياة البحرية القديمة.

وتقدم ورشة «النباتات والحيوانات» دورة مكثفة حول النباتات والأشجار والحياة البرية في المنطقة، وستتضمن رحلة حول أراضي المركز برفقة خبراء متخصصين، ودخولاً مجانياً إلى المتحف في مركز مليحة للآثار.

وتعود ورشة «أصوات من الماضي» بالمشاركين إلى الوراء لاكتشاف الفن القديم لصنع الأدوات الحجرية، وأصل البشر، وهجرتهم خارج إفريقيا، وذلك بأسلوب ممتع وتفاعلي، وستشمل كذلك زيارة إلى وادي الكهوف في جبال الفاية.

أما ورشة «معسكر الفضاء» فتقدم للزوار فكرة شاملة عن النظام الشمسي، وتطور الكون، واحتمال وجود حياة فضائية، وغير ذلك. وتتضمن التجربة التي تستمر 3 ساعات برفقة مرشد متخصص مقدمة تعريفية حول علم الفلك، وحساب احتمالية وجود حياة في الكون، وأساسيات رصد الكواكب والمجرات، ومراقبة النجوم باستخدام المنظار الفلكي، وغيرها.

وتتوافر جميع الدورات التعليمية التي يقدمها المركز في«الباقة الشاملة» مقابل 150 درهماً لفئة البالغين.

وكجزء من العروض الترويجية الصيفية، يُمنح الطفل المشاركة في ورش العمل التعليمية مجاناً مع كل تذكرة يشتريها شخص بالغ.

توفر مليحة كذلك العديد من الخصومات الأخرى كجزء من العروض الترويجية الصيفية، بما فيها عروض «اشترِ تذكرتين واحصل على الثالثة مجاناً» على باقات المغامرات أو الباقات الصحراوية، وخصم 50٪ على جولات دراجات الكثبان الرملية، و30٪ على ركوب الخيل.

وتضمن «شروق» الالتزام الكامل بتطبيق تدابير السلامة والصحة العامة لضمان أعلى مستويات الوقاية لجميع الضيوف والمقيمين والموظفين، بما في ذلك اتباع وتطبيق إرشادات التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات، وتوفير معقمات اليد والكمامات.