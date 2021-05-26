شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الكثيري" تبحث زيادة رأسمالها بنسبة 25%.. في 13 يونيو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الكثيري القابضة دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو 2021، وذلك لبحث مُقترح زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25%، وذلك عن طريق منح أسهم.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن رأس المال سيرتفع من 90.4 مليون ريال إلى 113 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد أسهم الشركة من 9 مليون سهم، إلى 11.3 مليون سهم، وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل 4 أسهم مملوكة. هذا وستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 22.6 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وأشارت الشركة إلى أن زيادة رأس المال ستكون بهدف دعم المركز المالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات المستقبلية.

ونوه البيان، إلى أنه في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ومن المُقرر أن تبحث صرف مبلغ 160 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وسبق أن أعلنت الشركة عن تحقيق تراجع في صافي الربح عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، نسبته 39.7%.

وقالت الشركة إن صافي الربح بلغ 9.5 مليون ريال، مقابل 16 مليون ريال خلال عام 2019. وأتى ذلك رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 16.7% إلى 104.4 مليون ريال.