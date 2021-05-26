شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مخزونات النفط الأمريكية بنحو مليوني برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.7 مليون برميل إلى 484.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 2.2 مليون برميل.



وانخفض مخزون البنزين بنحو 1.7 مليون برميل إلى 232.5 مليون برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات بنحو 3 ملايين برميل إلى 129.1 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 439 ألف برميل خلال نفس الفترة.