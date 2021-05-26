شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات مع متابعة تطورات جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء مع استمرار التفاؤل في أوساط وول ستريت بشأن تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم من تداعيات جائحة كورونا.



وتستمر جهود الحكومات والدول حول العالم في مكافحة فيروس كورونا، ونجحت الكثير منها بالفعل في السيطرة على الجائحة.



ويرجع ذلك إلى التوسع في توزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المواطنين بكثافة لا سيما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.



وأشار البيت الأبيض في بيان رسمي إلى أن نصف عدد المواطنين البالغين في أمريكا سوف يكونون قد حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاحات فيروس كورونا بنهاية يوم الثلاثاء ضمن خطة لتطعيم 70% من المواطنين قبل أوائل يوليو/تموز القادم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 34365 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 52 نقطة) إلى 13709 نقاط، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 4194 نقطة.