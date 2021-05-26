شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض وسط ضغوط ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي.



وتستمر جهود الحكومات والدول حول العالم في مكافحة فيروس كورونا، ونجحت الكثير منها بالفعل في السيطرة على الجائحة.



ويرجع ذلك إلى التوسع في توزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المواطنين بكثافة لا سيما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.



وبالطبع، سوف يدعم تعافي الاقتصاد العالمي الطلب على السلع والمعادن، ومن بينها البلاديوم الذي يستخدم في صناعات عدة كالإلكترونيات وأيضا في مكونات السيارات لتقليل انبعاثات الكربون الملوثة للبيئة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 2759 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2804 دولارات في حين سحجل أقل سعر عند 2752.5 دولار.