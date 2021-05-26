شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيز يقود ليكرز للتعادل مع صنز في الأدوار الإقصائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

تألق العملاق أنطوني ديفيز ليقود لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب للفوز 109-102 على فينكس صنز وإدراك التعادل في سلسلة الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل ديفيز 34 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، كما مرر سبع كرات حاسمة، ليدرك ليكرز التعادل 1-1 في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي، والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وساهم ليبرون جيمس في تحقيق الانتصار أيضاً بعدما سجل 23 نقطة ومرر تسع كرات حاسمة لينجو من انتفاضة صنز المتأخرة ويعوض خسارته 99-90 في المباراة الافتتاحية بالسلسلة.

وأضاف دينيس شرودر لاعب ليكرز 24 نقطة، فيما أحرز أندريه دروموند 15 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

وتصدر ديفن بوكر قائمة مسجلي النقاط في صنز برصيد 31 نقطة وأضاف دياندري أيتون 22 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة، وشارك اللاعبان لأول مرة في الأدوار الإقصائية مع بداية هذه السلسلة.

وسجل كريس بول لاعب صنز ست نقاط، وبدا أنه لا يزال متأثراً بالتعرض لإصابة في المباراة الأولى يوم الأحد الماضي، ولعب 23 دقيقة، بينما شارك زميله كاميرون باين في 33 دقيقة كبديل، وسجل 19 نقطة، وستقام المباراة الثالثة في لوس أنجليس يوم الخميس.