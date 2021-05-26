شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن في القاهرة ونظيره البريطاني يزور إسرائيل ورام الله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة بعد أن تعهد الثلاثاء بإعادة الاتصالات مع الفلسطينيين، والدفاع عن إسرائيل في بداية جولة في الشرق الأوسط زار خلالها القدس ورام الله، بينما وصل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى إسرائيل واجتمع من فوره برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيني جانتس قبل توجهه لاحقاً إلى رام الله؛ للاجتماع برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية.

وتوجه بلينكن فور وصوله إلى قصر الرئاسة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل اجتماعات مقررة مع وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وتأتي زيارة بلينكن إلى القاهرة الوسيط التقليدي بين الفلسطينيين وإسرائيل، بعد بضعة أيام من سريان وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن فور نهاية زيارته إلى مصر إلى الأردن للاجتماع مع العاهل الأردني ومسؤولين آخرين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد تعهد «بحشد الدعم الدولي» لإعادة بناء الدمار في غزة المنكوبة بشدة، متعهداً بالتأكد من عدم وصول أي من المساعدات المخصصة للقطاع إلى حركة حماس.

ووصف بلينكين مصر والأردن بأنهما لاعبان أساسيان في محاولة إحلال الهدوء في المنطقة.

في الأثناء، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الثلاثاء، إن «المملكة المتحدة تدعم حل الدولتين باعتباره أفضل طريقة لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

وأضاف راب، في بيان، «أحداث الشهر الماضي تظهر الحاجة الملحة لتحقيق تقدم حقيقي نحو مستقبل أكثر إيجابية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين». وستستغرق زيارة راب إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية يوماً واحداً، مع صمود وقف إطلاق النار في غزة.