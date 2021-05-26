شكرا لقرائتكم خبر عن التمرين العسكري «زايد 3» بين الإمارات ومصر يواصل فعالياته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل التمرين العسكري المشترك «زايد 3» الذي يقام على أرض الدولة بمشاركة وحدات من القوات البرية والقوات الخاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصـر العربية الشقيقة، فعالياته حتى يوم 30 مايو الجاري.

يأتي التمرين في إطار حرص قواتنا المسلحة على تنفيذ عدد من التمارين المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف صقل القدرات والإمكانات القتالية، وذلك انطلاقاً من حرص وزارة الدفاع الدائم على رفع مستوى الأداء والكفاءة والعمل بروح الفريق الواحد، وفق استراتيجية واضحة المعالم، تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة، للتعامل مع الأجهزة والأسلحة الحديثة على جميع مسارح العمليات.

وشهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب، والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات، لرفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشتركة، من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف إلى الخبرات القتالية لدى الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقاً إلى جانب التدريب على أعمال الاستطلاع واستغلال طبيعة الأرض، وأنسب أساليب القتال في المدن ومواجهة العناصر الإرهابية.

وأظهرت المرحلة مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق وتنظيم خلال تنفيذها الأعمال القتالية المختلفة، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلتا الدولتين من إمكانات بشرية وفنية واستعداد قتالي عال لمجابهة أية مخاطر قد تواجه المنطقة، وتهدد أمن واستقرار الدولتين الشقيقتين.

يأتي التمرين في إطار البرامج العسكرية المجدولة بين البلدين، ويهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والقتالية وتعزيز الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الإماراتية والمصرية..

كما يأتي تنفيذ التمرين المشترك في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على العالم، إلا أن قدرة جميع مؤسسات الدولة على التعامل والتعافي والعودة التدريجية لممارسة الحياة بشكل طبيعي مكنت القوات المسلحة الإماراتية من تنظيم هذا التمرين وفق أفضل الممارسات والمعايير الصحية المتبعة عالمياً، وحسب التوقيت المقرر لها، استكمالاً لسلسلة التمارين المدرجة في الخطط التدريبية بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة في جمهورية مصر العربية.

(وام)

