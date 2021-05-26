شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن تشديد القيود وإغلاق المتاجر والمطاعم بدءاً من الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قالت وزارة الصحة البحرينية إنه وفق توصيات الفريق الوطني لإدارة الأزمات، الأربعاء، أعلنت قرارات عدة، أبرزها تشديد القيود وإغلاق المتاجر والمطاعم أسبوعين بدءاً من الخميس 27 مايو 2021، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

وأكد وكيل وزارة الصحة البحرينية وليد المانع في بيان، أنه بدءاً من الساعة 12 ليلاً من الخميس 27 مايو 2021 إلى يوم الخميس 10 يونيو 2021، سيتم إغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة، وبرك السباحة الخاصة والشواطئ والألعاب الترفيهية الخاصة.

وأوضح أنه سيتم منع حضور الجماهير للفعاليات الرياضية، وإقامة المناسبات الخاصة في المنازل، وتطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية بنسبة 70%.

وأضافت الوزارة في البيان أنه سيتم تعليق الحضور في التعليم على الجميع ويستثنى من ذلك الحضور للامتحانات الدولية، والاستمرار في الإجراء الحالي المتبع الخاص بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

كما أعلنت وكيلة وزارة الصناعة والتجارة البحرينية إيمان الدوسري عن التالي خلال نفس الفترة، بأنه سيتم تقديم الأطعمة من خلال الطلبات الخارجية فقط من الخميس وإغلاق كافة المجمعات والمطاعم، وإغلاق دور السينما وكافة صالات العرض.

وأفادت بأنه سيتم إغلاق محلات الحلاقة والصالونات والسبا، ويستثنى كل من التالي الهايبر ماركت والسوبر ماركت وغيرها من المخابز ومحال الاتصالات والصيدليات.

وأكدت الدوسري أيضاً رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية إلى 31 ألفاً من خلال 31 مركزاً موزعة على كافة مراكز الفحص.

وأشارت إلى أنه سيتم السماح للشركات الزامية الفحص السريع لموظفي الجهات الحكومية والقطاعات الرئيسية التي لن تغلق في المرحلة الحكومية.