شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التعمير والإسكان يتبرع بمبلغ 9 ملايين جنيه لمركز مجدى يعقوب العالمى للقلب الجديد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم بنك التعمير والإسكان بمبلغ 9 مليون جنية للمشاركة فى بناء مركز مجدى يعقوب العالمى للقلب الجديد بالقاهرة، والذى سوف يصبح أكبر مركز فى مصر والشرق الأوسط لتقديم الرعاية الصحية لمرضى القلب والأوعية الدموية مجانًا.

وتأتى هذه الخطوة تأكيدا على حرص البنك على أن يكون ﻋﻀﻮا ﻓﻌﺎلا فى المجتمع من خلال المساهمة فى المبادرات والبرامج ذات الأثر الملموس فى التنمية المستدامة.

أوضح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ان البنك يولى اهتماما كبيرا للمسؤولية المجتمعية ويسعى دائما لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ايمانا منه بالدور الحيوى الذى تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث ان مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدنى الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعى لأكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف ان دعم قطاع الرعاية الصحية يأتى على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية خلال الأعوام السابقة، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية فى الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلى جانب المشاركة فى بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابى ومستدام على هذا القطاع.

أكد غانم على اعتزازه بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية الرائدة فى مجال الرعاية الصحية وهى مؤسسة مجدى يعقوب للقلب التى تعمل على تقديم خدمات طبية بالمجان لمرضى القلب والأوعية الدموية.

وأعلنت مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ان المركز الجديد بالقاهرة، والذى من المتوقع أن يكتمل بناؤه فى عام 2023، انها تستهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية وإجراء عمليات وجراحات القلب والأوعية الدموية بالمجان لمرضى القلب بطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف مريض و12 ألف عملية جراحية وقسطرة قلبية سنوياً ، تخصص 60% منها للأطفال.