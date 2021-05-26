شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم و الكيلو يتراوح بين 29-32 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الإقبال على الدواجن انخفض تدريجيا منذ نهاية شهر رمضان الكريم وهو ما أدى لزيادة المعروض وانخفاض الأسعار عن شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 26-27 جنيها للكيلو في المزرعة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد لليوم السابع أن أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم، وسجلت الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة و34-35 جنيها للمستهلك.

وأشار السيد الي أن الطلب انخفض على البيض وانخفض سعره تدريجيا، حيث سجلت الكرتونة في المزرعة 27 جنيها بينما للمستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو، وسجلت كرتونة البيض البلدى 33-36 جنيها للكرتونة سعر مستهلك .