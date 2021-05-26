شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف فى أسعار النفط اليوم.. خام برنت بـ68.85 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 26-5-2021 ارتفاعا طفيفا وفقا للأسعار العالمية وسجل خام برنت 68.85 دولارا للبرميل مقابل 68.58 دولارا للبرميل، وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي استقرارا نسبيا بعد ارتفاع سعر برميل 2 سنت مسجلا 66.14 دولارا للبرميل مقابل 66.12 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد سجلت خسائر أسبوعية هي الأولي لها في أربعة أسابيع بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام برنت بنسبة 3.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.7%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط ارتفعت نحو 5% الأربعاء، وسط تفاؤل حيال عودة الطلب بعد تقرير من وكالة الطاقة الدولية، أعقبه بيانات المخزون الأمريكي، وذلك بعد أن عصفت إغلاقات مكافحة فيروس كورونا باستهلاك الوقود العام الماضي، حيث انخفضت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.