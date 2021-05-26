شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنقل "أوراسكوم" و"جهينة" للقائمة (د) حال عدم إرسال القوائم المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، إدراج وتداول أسهم شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جهينة للصناعات الغذائية، بالقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 2 يونيو المقبل، حال عدم موافاة الشركات البورصة بالقوائم المالية عن السنة المنتهية فى 31/12/2020 وبحد أقصى قبل بدء جلسة التداول 1 يونيو المقبل.

في نفس السايق أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إرسال القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 يوم الاثنين الموافق 31 مايو الجاري.

كما قررت لجنة القيد، إيقاف التعامل على أسهم شركة جنيال تورز اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 1 يونيو المقبل في حالة عدم التزامها بموافاة البورصة بالقوائم المالية في 31/12/2020 بحد أقصى قبل بداية جلسة تداول يوم 1 يونيو المقبل.

والقائمة (د) هي قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حاليًا والتي تشمل القائمة "أ" للأوراق المالية الأكثر نشاطاً والقائمة "ب" للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة "ج" للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين" أ" و "ب".

وتضم القائمة (د) الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة "د"، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات.