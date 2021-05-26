شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث حول أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 عقب ارتفاع 3 جنيهات ليصعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي مستويات 816 جنيها للجرام، وهو أعلي سعر للذهب تقريباً منذ منتصف يناير 2021.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 700 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6528 جنيها.

أونصة الذهب 1908 دولارا.

وعالمياً تخطت أسعار الذهب اليوم المستوى النفسي الهام عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم بعد أن أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على موقف مائل للتيسير بشأن أسعار الفائدة.

وفي التعاملات الآسيوية، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1905.36 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير.

وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت "انخفاض الدولار يقدم دعما، كما أن تزايد مخاطر التضخم يطغى على كل شيء في الوقت الحالي، إنها مسألة تحوط ضد التضخم حاليا.

"حتى في حالة ارتفاع التضخم، فإنهم (في مجلس الاحتياطي الفدرالي) سيكونون مائلين للتيسير جدا جدا، ما يهم حقا بالنسبة للذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية النهائية، سيستمر الاتحادي في الحفاظ على أسعار الفائدة النهائية عند مستوى منخفض، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الدولار وسيؤدي الذهب أداء جيدا.