شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأربعاء 26-5-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-5-2021، استقراراه أمام الجنيه المصرى فى بداية تحديثات التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة وأبو ظبى الإسلامى والبنك التجارى الدولى "cib" استقروا أيضا عند سعر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

أما فى البنك المركزى المصرى فثبت أيضا عند سعر15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الثلاثاء.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتإلى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتإلى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.