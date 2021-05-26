شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-5-2021، ارتفاعه أمام الجنيه المصرى وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 19.05 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية للبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وبنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.13 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.08 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 19.05 جنيه.

19.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.23 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر19.08 جنيه للشراء.

19.25 جنيه للبيع.

19.31 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.11 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة19.12 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.03 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.09 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.