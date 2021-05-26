شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتراوحت الطماطم بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وسجلت أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات، وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبامية 8-14 جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار الفاصوليا 4-6 جنيهات للكيلو، الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيها للكيلو، تتراوح أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5- 2 جنيها، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.