شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 26-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء الموافق 26-5-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية للبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وبنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع،كما كانت أسعاره أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، حيث سجل سعر "الدولار والريال السعودى" استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 19.08 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.05 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.