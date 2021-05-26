شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر إيجى إكس 70 بالبورصة المصرية بنسبة 1.6% بمستهل جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 10450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 2148 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 12841 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4071 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 2200 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 3127 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، رواد السياحة-رواد، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، وحققت شركة ليسيكو مصر تراجع في الخسائر إلى 14.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 73.4 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الاسبق، وأرجعت أسباب انخفاض الخسائر إلى ارتفاع المبيعات في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 21%، وانخفاض المصروفات التمويلية في الربع الأول من عام 2021 بمقدار 27 مليون جنيه.

كما أعلنت الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 9 ملايين جنيه مقابل 4.4 مليون جنيه خلال نفس الفتةر من العام الماضي بنسبة نمو 104.07%، وحققت الشركة ربح بعد الضريبة بلغ 2.2 مليون جنيه مقابل 383.4 ألف جنيه بنسبة نمو 467.31%، وأرجعت سبب نمو الأرباح إلى زيادة معدلات التداول بالبورصة عامة وانخفاض نسبة المصروفات مقارنة بالربع المقارن، واحتواء أزمة كورونا العالمية مقارنًا بالعام السابق.

فيما أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو عام 2020 مقابل 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة خسائر بلغت 724.1 مليون جنيه مقابل خسارة بلغت 783.8 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي.