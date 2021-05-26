شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم تتراوح بين 14300-14600جنيه للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء في السوق المحلى اليوم الأربعاء 26-5-2021 بحسب ما أكدت عليه الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وتراوحت أسعار حديد التسليح بين 14300-14600 جنيه للطن من المصنع مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، ويتراوح سعر المستهلك بين 14500-14800 جنيها للطن.

أما أسعار الأسمنت فشهدت استقرارا لجميع الأنواع حيث تراوحت أسعار الأسمنت الأسود بين 675-800 جنيها تسليم المصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها لللمستهلك، كما سجل الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر.