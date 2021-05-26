شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحول سيارتك للغاز فى 6 مراحل.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين.

2- التأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز الطبيعي حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70% .

3-تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها، ويتم تدوين الملاحظات في تقرير الفحص إن وجدت.

4- استلام السيارة من العميل في يوم التحويل .

5- التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

6- تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات .

7- الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

8- شحن السيارة بالغاز .

9- الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

10 ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم في الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات.

11- للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أى تعديل فى دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائى (غاز طبيعى/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلو السيارة، ولا يحدث أى تغيير أو تعديل فى أى جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

12- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز.



