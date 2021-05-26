المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بالمنتصف بضغوط هبوط أسهم قيادية

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القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، السويدي إليكتريك، القابضة المصرية الكويتية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 10394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 12780 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 4045 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.16% ليصل إلى مستوى 2213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 3139 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1232 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، رواد السياحة-رواد، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الملتقى العربي للاستثمارات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العالمية للاستثمار والتنمية، المنصورة للدواجن، كونتكت المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ عملية تصفية الحساب لصندوق استقرار سعر سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، وذلك بعدد 7.7 مليون سهم بقيمة إجمالية 44.1 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2.5 مليون سهم، 17 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 122.1 ألف سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر 2500 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، المهندس للتأمين، البدر للبلاستيك، 25 ألف سهم، 5350 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية 17925 سهم، 3.8 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 10595 سهم.

وأعلنت شركة ابن سينا فارما، تنفيذ شراء 90 ألف سهم خزينة بجلسة الثلاثاء الموافق 25 مايو الجاري.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، وحققت شركة ليسيكو مصر تراجع في الخسائر إلى 14.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 73.4 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الاسبق، وأرجعت أسباب انخفاض الخسائر إلى ارتفاع المبيعات في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 21%، وانخفاض المصروفات التمويلية في الربع الأول من عام 2021 بمقدار 27 مليون جنيه.

كما أعلنت الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 9 ملايين جنيه مقابل 4.4 مليون جنيه خلال نفس الفتةر من العام الماضي بنسبة نمو 104.07%، وحققت الشركة ربح بعد الضريبة بلغ 2.2 مليون جنيه مقابل 383.4 ألف جنيه بنسبة نمو 467.31%، وأرجعت سبب نمو الأرباح إلى زيادة معدلات التداول بالبورصة عامة وانخفاض نسبة المصروفات مقارنة بالربع المقارن، واحتواء أزمة كورونا العالمية مقارنًا بالعام السابق.

فيما أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو عام 2020 مقابل 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة خسائر بلغت 724.1 مليون جنيه مقابل خسارة بلغت 783.8 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

في سياق آخر أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-ايجيترانس، انتهاء المستشار المالي المستقل من تحديد القيمة العادلة لأسهم شركة اتش ايه يوتيليتيز بي في (الهولندية) بمبلغ 721.5 مليون جنيه، وتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-ايجيترانس بمبلغ 414 مليون جنيه.