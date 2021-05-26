شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 816 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بقيمة 3 جنيهات ليصعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي مستويات 816 جنيها للجرام، وهو أعلي سعر للذهب تقريباً منذ منتصف يناير 2021.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 700 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6528 جنيها.

أونصة الذهب 1908 دولارا.

وجاء ارتفاع سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية بسببب صعود سعر أونصة الذهب عالمياً لمستويات 1908 دولار بقيمة ارتفاع 12 دولارات عن السعر المسجل صباح أمس.