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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 26-5-2021، حيث سجل سعر "الدولار والريال السعودى" استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 19.08 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.05 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع.
وشهد سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، انخفاضا ملحوظا وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ22.05 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 22.07 جنيه للشراء، 22.29 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لأولى تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وفى سياق متصل واصل سعر الدولار اليوم، استقراراه أمام الجنيه المصرى فى بداية تحديثات التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة وأبو ظبى الإسلامى والبنك التجارى الدولى "cib" استقروا أيضا عند سعر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 19.08 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.05 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 22.05 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 22.07 جنيه للشراء، 22.29 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.12 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.09 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.