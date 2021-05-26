شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 26-5-2021، حيث سجل سعر "الدولار والريال السعودى" استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 19.08 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.05 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، انخفاضا ملحوظا وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ22.05 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 22.07 جنيه للشراء، 22.29 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لأولى تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل واصل سعر الدولار اليوم، استقراراه أمام الجنيه المصرى فى بداية تحديثات التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة وأبو ظبى الإسلامى والبنك التجارى الدولى "cib" استقروا أيضا عند سعر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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